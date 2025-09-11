Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
11 сентября, 14:10

Наводил огонь на своих же: Спецназ «Ахмат» объявил охоту на бойца, бежавшего в ВСУ

Лев Ступников. Обложка © Telegram / «Дневник Мракоборцев»

Боец Вооружённых сил России Лев Ступников, по данным спецназа «Ахмат», мог перейти на сторону Украины и семь месяцев передавать данные о российских подразделениях. Об этом сообщают авторы телеграм-канала «Дневник мракоборцев», который ведут военнослужащие группы Аида.

«Ублюдок семь месяцев наводил на своих же сослуживцев, погубил сотни человек и сбежал на сторону врага», — говорится в сообщении.

Похожий на него мужчина появляется и в видео, выложенном «Русским добровольческим корпусом»*, где украинский журналист Дмитрий Карпенко утверждает, что Лев сотрудничал с ним ещё в рядах ВС РФ, а затем перешёл линию фронта и вступил в подразделение ГУР Украины.

Физиогномист изучил лицо чувашского перебежчика Герасимова, назвав главные черты лица предателей
Физиогномист изучил лицо чувашского перебежчика Герасимова, назвав главные черты лица предателей

Инцидент похож с историей лётчика-перебежчика Максима Кузьминова. Напомним, что в конце августа 2023 года командир экипажа транспортно-штурмового Ми-8АМТШ Максим Кузьминов изменил курс вертолёта и на предельно малой высоте пересёк линию фронта, после чего посадил судно в Харьковской области. Товарищи лётчика, находившиеся на борту, не знали о его планах и были убиты. После предательства перебежчик скрывался в Испании, где его убили в феврале 2024 года. На днях мать Кузьминова опознала его тело.

* Террористическая организация, запрещённая в России.

Мария Любицкая
