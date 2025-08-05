Физиономист изучил лицо чувашского перебежчика Герасимова, назвав главные черты лица предателей

Физиономист Олег Воеводин специально для Life.ru проанализировал внешность 21-летнего уроженца Чувашии Алексея Герасимова, который после пропаганды радикальных взглядов на родине сбежал в Киев и добровольно вступил в Вооружённые силы Украины. Эксперт назвал главные черты лица предателей.

По словам специалиста, первым признаком изменника являются способность человека увеличивать свою ответственность и уходить от ответа. Здесь важно обращать внимание на деление лица на части, особенно в области Луны и Солнца. Например, спинка или кончик носа указывают в сторону правой руки, что символизирует Луну. Такой человек склонен к тому, чтобы не договариваться, действовать тихо и скрытно, избегать ответственности и убегать от сложных ситуаций.

«Второй признак — это веки, закрытые с внешней стороны, посередине и внутри. Внешне это свидетельствует о нежелании человека слушать других, он отдаляется от социума. Веки, закрытые посередине, показывают, что человек не пускает никого в свою душу и сам решает, что ему делать. Веки внутри — это признак эгоцентризма: человек сосредоточен только на себе и действует исходя из своих интересов», — уверен эксперт.

Третий признак — раздвоенный кончик носа и раздвоенный подбородок, которые часто свидетельствуют о внутренней раздвоенности души. Раздвоенный подбородок может указывать на то, что человек находится «на двух местах» одновременно. Например, имеет гражданство России и Израиля одновременно или рассматривает возможность смены страны ради выгоды. Раздвоенный кончик носа указывает на внутренние метания души: человек готов оставить старую страну ради новой или ради личных выгод.

Ещё один признак — сросшаяся мочка уха. Такой человек очень тонко чувствует окружающее и может легко предать родину ради выживания или личных интересов. Он ищет для себя наиболее удобное место.

«Отступление от принципов связано с замкнутостью человека и его действиями только по собственным убеждениям. Например, некоторые люди делают подтяжки лица при переезде в другую страну именно по этой причине», — делится собеседник Life.ru.

Небольшие пятна Христа свидетельствуют о внутренней замкнутости человека и его сосредоточенности только на себе. Рваная или неровная линия роста волос показывает внутреннюю нестабильность: мысли у человека как ветер, он тянется в разные стороны.

Также есть признак маленькой мочки уха, который говорит о склонности к резким взрывам гнева или метанию при давлении. Такой человек может легко изменить свои взгляды под влиянием обстоятельств.

«Обратите внимание на верхнюю губу: если она без выраженного контурного очертания — такие люди легко управляемы и манипулируемы. Их легко склонить к определённым действиям или решениям», — заключает эксперт.