В омской квартире бывшего офицера Армии России Льва Ступникова, где он проживал вместе с семьёй, поселились беженцы с Украины. Об этом рассказал председатель ТСЖ.

«До этого там жила другая семья года четыре, а теперь по сертификату год назад квартиру купили беженцы с Украины. Откуда они точно, я не знаю», — отметил собеседник RT.

Напомним, будущий предатель родился в 1999 году в Казахстане. Однако в начале 2000-х его родители переехали из Караганды в Омск и получили гражданство РФ. После окончания школы Ступников переехал в Санкт-Петербург и поступил в военную академию связи имени Будённого. Старожилы дома уже не помнят его и не узнают по фото. Тем не менее один из соседей вспомнил «семью, в которой были какой-то парень в форме и маленькая сестра» (у Ступникова есть младшая сестра).

Кроме того, журналисты разыскали соседей тёщи Ступникова. По их словам, у предателя была «хорошая семья», периодически мужчина приезжал к Лизе (будущей жене) и оставался ночевать. После свадьбы пара стала жить отдельно. Один из соседей узнал сбежавшего в ВСУ офицера по фото и, не стесняясь выражений, заявил, что он «долго не проживёт».