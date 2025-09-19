В бывшей квартире офицера-предателя Ступникова в Омске живут беженцы с Украины
Предатель Лев Ступников. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / Лев Ступников
В омской квартире бывшего офицера Армии России Льва Ступникова, где он проживал вместе с семьёй, поселились беженцы с Украины. Об этом рассказал председатель ТСЖ.
«До этого там жила другая семья года четыре, а теперь по сертификату год назад квартиру купили беженцы с Украины. Откуда они точно, я не знаю», — отметил собеседник RT.
Напомним, будущий предатель родился в 1999 году в Казахстане. Однако в начале 2000-х его родители переехали из Караганды в Омск и получили гражданство РФ. После окончания школы Ступников переехал в Санкт-Петербург и поступил в военную академию связи имени Будённого. Старожилы дома уже не помнят его и не узнают по фото. Тем не менее один из соседей вспомнил «семью, в которой были какой-то парень в форме и маленькая сестра» (у Ступникова есть младшая сестра).
Кроме того, журналисты разыскали соседей тёщи Ступникова. По их словам, у предателя была «хорошая семья», периодически мужчина приезжал к Лизе (будущей жене) и оставался ночевать. После свадьбы пара стала жить отдельно. Один из соседей узнал сбежавшего в ВСУ офицера по фото и, не стесняясь выражений, заявил, что он «долго не проживёт».
Напомним, Лев Ступников, по данным спецназа «Ахмат», перешёл на сторону Украины и семь месяцев передавал данные о российских подразделениях. Украинский журналист Дмитрий Карпенко утверждает, что боец сотрудничал с ним ещё в рядах ВС РФ, а затем перешёл линию фронта и вступил в подразделение ГУР Украины. Позже появились новые данные об офицере-предателе Ступникове, сбежавшем в ВСУ.