12 сентября, 13:37

«Несколько пуль в Испании»: Бежавшему в ВСУ российскому офицеру обрисовали его участь

Обозреватель Беликов: Сбежавшего в ВСУ бойца Ступникова ожидает несколько пуль

Лев Ступников. Обложка © Telegram / «Дневник Мракоборцев»

Бывший офицер Армии России Лев Ступников, который, вероятно, перешёл на сторону ВСУ и семь месяцев передавал данные о подразделениях ВС РФ для наводки вражеских ракет, будет жестоко наказан за предательство, полагает обозреватель «Царьграда» Олег Беликов.

По его словам, Ступникова может ожидать несколько пуль где-нибудь в Испании. Эксперт напомнил бывшему бойцу ВС РФ, как закончил свой путь российский лётчик Максим Кузьминов, который в ходе СВО в августе 2023 года угнал вертолёт Ми-8 на Украину. Беликов напомнил, что из обещанных 500 тысяч долларов Кузьминову тогда заплатили лишь небольшую часть. Этих денег, как известно, на хорошее укрытие не хватило. А украинцы его успешно забыли, поскольку цель – распиарить историю предательства – уже была выполнена.

«Русские предательства не прощают. Особенно тем, у кого на руках кровь сотен боевых товарищей», — подчеркнул обозреватель.

Переехал в Россию и предал её: Вскрылись подробности из биографии бойца, бежавшего в ВСУ
Напомним, Лев Ступников перешёл на сторону Украины. Но перед этим, как он сам рассказывает теперь в интервью украинским СМИ, семь месяцев передавал данные о российских подразделениях. Предатель хвастается, что «разрушал изнутри» свою же бригаду, наводил удары ВСУ, а затем перешёл линию фронта и вступил в украинское подразделение.

