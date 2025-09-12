Бывший офицер Армии России Лев Ступников, который, вероятно, перешёл на сторону ВСУ и семь месяцев передавал данные о подразделениях ВС РФ для наводки вражеских ракет, будет жестоко наказан за предательство, полагает обозреватель «Царьграда» Олег Беликов.

По его словам, Ступникова может ожидать несколько пуль где-нибудь в Испании. Эксперт напомнил бывшему бойцу ВС РФ, как закончил свой путь российский лётчик Максим Кузьминов, который в ходе СВО в августе 2023 года угнал вертолёт Ми-8 на Украину. Беликов напомнил, что из обещанных 500 тысяч долларов Кузьминову тогда заплатили лишь небольшую часть. Этих денег, как известно, на хорошее укрытие не хватило. А украинцы его успешно забыли, поскольку цель – распиарить историю предательства – уже была выполнена.

«Русские предательства не прощают. Особенно тем, у кого на руках кровь сотен боевых товарищей», — подчеркнул обозреватель.