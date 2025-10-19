Российские бойцы из состава 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток», участвовавшие в боях под Новомихайловкой в ДНР, прошли около восьми километров по узкой подземной трубе, заполненной водой. Об этом в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия» рассказал сержант, замкомандира инженерного взвода Сергей Крымов.

Передвижение по трубе в полусогнутом состоянии, в полной боевой экипировке, представляло собой сложную задачу. Военнослужащие подчеркнули, что подобную тактику применяли ещё в декабре 2023 года, задолго до аналогичных действий в Авдеевке и Судже.

«Это выглядело примерно вот так: в полный рост ты не выпрямишься, плюс твоё имущество, тебе нужно что-то попить, ещё плюс (к весу экипировки)», — рассказал Крымов.

Маршрут проходил по старым ирригационным коммуникациям, которые ранее использовались для орошения полей. Этот манёвр позволил бойцам группы «Восток» незаметно подойти к позициям противника.

«На карачках, на корточках продвигаемся туда. Вот таким образом осуществляли вход в трубу, потом по ней продвигались», — рассказал командир инженерной роты 39-й бригады, старший лейтенант Николай Токарчук.

Ранее стало известно об освобождении посёлка Чунишино в ДНР, из которого были вытеснены украинские подразделения, и установлен полный контроль. Также освобождено село Полтавка в Запорожской области. Взятие Полтавки стало возможным благодаря успешному продвижению подразделений группировки войск «Восток» вглубь обороны противника.

