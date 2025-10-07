Валдайский форум
7 октября, 10:08

Бойцы ВС РФ смогли закрепиться в центре Купянска Харьковской области

Обложка © Минобороны России

Российские войска в ходе успешных боевых действий взяли под контроль центр Купянска. Он является ключевым узлом обороны ВСУ в Харьковской области, сообщили в Telegram-канале «Иди и смотри».

«Российские штурмовики закрепились в центре Купянска», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последнюю неделю российские войска значительно ускорили продвижение в городе, достинув темпа более одного километра в сутки.

Новости СВО. ВС РФ выбили ВСУ из Отрадного, берут в полукольцо Константиновку, «кайфовая» жизнь на Украине, Залужный давит на Зеленского, 7 октября

Ранее Life.ru сообщал, что в ходе спецоперации российские военные провели массированную воздушно-космическую операцию, направленную против критически важной энергетической инфраструктуры Украины. В атаке было задействовано около 700 БПЛА, до полусотни крылатых ракет и два гиперзвуковых комплекса «Кинжал».

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

