Донецкая Народная Республика, 19 октября

Армия России освободила в Донецкой Народной Республике село Плещеевка. Военкор Евгений Поддубный рассказал, что сейчас бои на этом участке фронта идут за Иванополье. Так прокладывается дорога к юго-восточным окраинам Константиновки.

— Группировка «Юг», добив окружённую южнее Клебан-Быка группировку противника, начинает бои за Константиновку. Этот город — южный бастион крупнейшего укрепрайона ВСУ в Донбассе, проходящего по линии Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск, — объяснил значение Константиновки военный корреспондент Александр Коц.

Продолжаются бои в Красноармейске (Покровске). Военный обозреватель Bild Юлиан Репке увидел наши войска в центре города. Сейчас бои идут за промзону.

— Если этот объект падёт, город фактически утратит свой стержень, превратится в обломок, по которому будет трудно даже передвигаться, — отметил украинский боевик с позывным Мучной.

Он же жалуется на большое количество российских дронов, а также артиллерийский огонь. Более того, эвакуировать раненых из Красноармейска становится фактически невозможно.

— Из-за отсутствия бронированного транспорта, защищённого антидроновыми конструкциями или хотя бы средствами РЭБ, эвакуация на Покровском (Красноармейском) направлении почти невозможна. Более того, нередко в подразделениях эвакуационный транспорт отсутствует вовсе, — отметила украинская волонтёр Лилия Беляк.

На Украине уверены, что контроль Киева над Красноармейском в ближайшее время будет полностью утрачен.

Карта СВО на 19 октября 2025 года. По сообщению Минобороны, подразделения ГрВ «Юг» освободили Плещеевку. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Курская область, 19 октября

Украина продолжает терять личный состав вблизи Курской области. У Павловки уничтожен пункт дислокации 103-й бригады Территориальной обороны ВСУ. Примечательно, что создавалась она во Львовской области, а гибнет в итоге на границе с Россией. Также в Сумской области несёт потери 3-я рота 3-го мехбата 47-й отдельной механизированной бригады. Половина личного состава числится как пропавшие без вести.

Расчёты БПЛА самолётного типа «Молния» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили бронированную технику и замаскированные пункты временной дислокации с живой силой противника в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Херсонская область, 19 октября

В Херсонской области ВСУ продолжают бить по гражданской инфраструктуре региона. В селе Железный Порт от удара БПЛА погибло два человека.

— Погибла семейная пара — 66-летний мужчина и 65-летняя женщина, проживавшие в пункте временного размещения эвакуированных. Также враг нанёс ещё ряд ударов по жилому сектору, вследствие которых повреждения получили дома местных жителей, — рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Зеленский против переговоров

В Белом доме считают, что завершения вооружённого конфликта на Украине не хочет лично Владимир Зеленский. Об этом сообщает либеральный американский канал CNN.

— Один из чиновников заявил, что у Трампа сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации и затягиванию конфликта, и он обеспокоен возможными потерями во время предстоящей суровой зимы, — говорится в материале.

По мнению источников CNN, Зеленский желает получить дальнобойное оружие, но Трамп делает вывод из этого, что глава киевского режима не собирается искать компромисс. Другие собеседники отмечают, что возможностей для переговоров становится меньше, поэтому в дальнейшем условия соглашения могут быть только хуже.

Бегство с Украины: как украинки нашли способ остаться в ЕС

Украинское издание «Страна.ua» выяснило, что украинки, уехавшие в Европейский союз, нашли способ избежать депортации на родину. Они заключают браки с поляками. Количество польско-украинских семей выросло начиная с 2022 года. Например, в 2024 году между женщинами с Украины и мужчинами из Польши был заключён 2021 союз. Украинцы тоже не отстают и ищут себе полячек. 535 украинских мужчин нашли себе женщин из Польши.

