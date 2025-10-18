Новости СВО. ВС РФ зачистили Тихое, Песчаное и Привольное, расширяют контроль у Купянска, ВСУ бегут из Константиновки, саммит РФ – США в Будапеште, 18 октября Оглавление Донецкая Народная Республика, 18 октября Харьковская область, 18 октября Днепропетровская область, 18 октября Курская область, 18 октября Саммит Путина и Трампа в Будапеште: Венгрия готова к переговорам Зеленский не выпросил Tomahawk у Трампа Армия России продвигается в Харьковской области и ДНР, Киев теряет сёла под Днепропетровском, Венгрия готова к миротворческому саммиту — дайджест Life.ru. 17 октября, 21:07 Армия России бьёт позиции ВСУ в Харьковской области, 18 октября 2025 года. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Донецкая Народная Республика, 18 октября

Освобождение Донецкой Народной Республики идёт по нескольким направлениям. ВС РФ зашли в Константиновку. Бои разворачиваются на восточной окраине города в микрорайоне Сантуриновка. Также Киев регулярно теряет свою технику и личный состав в других частях Константиновки.

— Говорят, Киев на фоне продвижения российских сил вывел из города всех офицеров. Для всех остальных, кто рангом пониже и останется в населённом пункте, обстановка сложится не в пользу жизни. То тут, то там в Константиновке появляются остовы сгоревших боевых машин, каждая из которых стала общей могилой для украинских экипажей, — пишет военкор Евгений Поддубный.

В Красноармейске (Покровске) российским подразделениям удалось взять под огневой контроль улицы Шевченко и Самарскую. В этом городе ВСУ, как и ранее, используют жилую застройку в качестве огневых точек.

Харьковская область, 18 октября

Сразу два населённых пункта освобождено в Харьковской области. Группировка «Север» заняла Тихое. Этот населённый пункт находится в нескольких километрах от Волчанска. «Запад» выбил ВСУ из Песчаного.

— Группировка «Запад» расширяет зону контроля к востоку от реки Оскол, что позволит обезопасить фланги и тылы группировки, наступающей на Купянск. В настоящий момент бои идут уже в городской черте, — прокомментировал ситуацию у Купянска военный корреспондент Александр Коц.

Заместитель главы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк сообщил, что отступающие из Купянска подразделения ВСУ готовят теракты против мирного населения. По его словам, боевики планируют нанести огонь по городу и близлежащим населённым пунктам и в дальнейшем обвинить в них российскую сторону.

Карта СВО на 18 октября 2025 года. Армия России освободила Песчаное в Харьковской области. Фото © Telegram / divgen

Днепропетровская область, 18 октября

В Днепропетровской области флаг России поднят над Привольным. Военный блогер Юрий Подоляка сообщает, что наступление российских войск не останавливается и штурмовики уже зашли в соседнее село Вишнёвое.

— По моим данным, наши части зашли и закрепились в Вишнёвом (но пока село зачищено не до конца). В целом очень впечатляющий прорыв наших частей. Ещё немного и рокадная трасса Покровское — Гуляйполе будет перерезана. Около 7 км до неё осталось, — пишет он.

Армия России продвинулась в результате боёв за Приволье. Видео © Telegram / mod_russia

Курская область, 18 октября

Украинские боевики не предпринимали активных действий вблизи Курской области. В их задачи входит атаковать позиции наших войск на Сумщине. Одна из контратак отбита у Алексеевки. Здесь наступать пытались группы из 225-го ОШП ВСУ. Попытка вступить в бой с ВС РФ закончилась на стадии выдвижения. Вэсэушники были замечены, и по ним был нанесён огонь. После потерь в личном составе украинцы отступили.

Саммит Путина и Трампа в Будапеште: Венгрия готова к переговорам

Через несколько недель президент России Владимир Путин отправится в Венгрию, страну входящую в НАТО и ЕС, где проведёт переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. В преддверии встречи глава российского государства созвонился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Венгерский политик уже выразил готовность провести мирный саммит.

— Будапешт — единственное подходящее место в Европе для саммита США и России по вопросам мира. Благодаря нашему неизменному курсу на мир, надёжным партнёрствам и политической стабильности мы можем обеспечить безопасные и доверительные условия. Других вариантов просто нет. Проще говоря: на нас можно рассчитывать! — написал он в социальных сетях.

В Европейском союзе уже заявили, что введённые против президента России санкции не мешают ему посещать страны ЕС.

Зеленский не выпросил Tomahawk у Трампа

Президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне Владимира Зеленского. Глава киевского режима пытался выпросить у хозяина Белого дома ракеты «Tomahawk». Не получилось.

— Одна из причин, по которой мы хотим закончить эту войну, заключается в том, что нам нелегко передавать Украине огромное количество очень мощного оружия. Надеюсь, им это не понадобится. Надеюсь, нам удастся завершить войну, не думая о «Томагавках», — заявил Трамп.

В итоге Зеленский предложил президенту США сделку. Украина готова менять БПЛА на ракеты. Трампа это предложение заинтересовало, но больше ему нужны истребители, которых киевскому режиму самому не хватает.

В очередной раз стороны подтвердили, а особенно президент США, что нужно урегулирование конфликта. Что обсуждали стороны за закрытыми дверями остаётся загадкой, но после этой части не было совместной пресс-конференции, а Трамп не вышел провожать Зеленского. А в Белом доме в очередной раз напомнили, что на боевые действия в Восточной Европе Вашингтон не тратит свои деньги, но зато подписывает выгодные контракты, хотя и желает мира.

Авторы Даниил Черных