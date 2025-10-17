В ЕК заявили, что санкции не запрещают Путину въезд на территорию Евросоюза
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Препятствий для поездки президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова в Будапешт нет, так как европейские санкции не действуют на это. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.
«Санкции ЕС включают заморозку активов Владимира Путина и Сергея Лаврова, однако они не включают запрета на их поездки на территорию ЕС, поэтому с этой точки зрения препятствий нет», — сказала она.
Разрешение на пролёт самолёта президента России через воздушное пространство государств ЕС по пути в Венгрию должно предоставляться правительствами этих стран. Таким образом, с точки зрения действующих санкций, визит Путина в Будапешт не сталкивается с формальными ограничениями.
Накануне состоялся продолжительный телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. По итогам беседы было достигнуто соглашение о будущей личной встрече в Венгрии. После этого диалога Трамп пришёл к выводу о необходимости для США иметь собственные ракеты Tomahawk, что делает невозможным их дальнейшее истощение за счёт поставок Украине.
