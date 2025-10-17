Песков объяснил выбор Венгрии для встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение провести встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии было принято по взаимному согласию сторон.

«Это двусторонний процесс в выработке таких решений о месте проведения», — пояснил представитель Кремля.

По его словам, каждая сторона вносит свои предложения, а выбор Будапешта отражает особую позицию Венгрии в рамках НАТО и Евросоюза.

«Венгрия демонстрирует суверенность и независимость в отстаивании своих интересов, что вызывает уважение у мировых лидеров», — добавил Песков.

Ранее, 16 октября, Путин и Трамп провели телефонный разговор. Российский лидер поздравил президента США с достижением соглашения о прекращении огня в секторе Газа и поблагодарил первую леди Меланию Трамп за участие в гуманитарных инициативах по возвращению российских и украинских детей домой. После беседы Трамп сообщил о намерении провести личную встречу с Путиным именно в Венгрии.