Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 00:53

Названы возможные места встречи Путина и Трампа в Будапеште

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ocskay Mark

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ocskay Mark

В Будапеште для предстоящей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа рассматриваются несколько возможных площадок. Как пишет РИА «Новости», среди них — стадион «Пушкаш Арена», правительственная резиденция в здании бывшего монастыря и «Варкерт базар» на Замковом холме.

Агентство напоминает, что в 2019 году переговоры Владимира Путина с премьер-министром Виктором Орбаном проходили в «Кармелитском подворье». А «Пушкаш Арена», рассчитанная на более чем 67 тысяч зрителей, ранее принимала международные саммиты и заседания межправительственных комиссий, включая события 2024 года с участием лидеров ЕС. Комплекс «Варкерт базар» на Замковом холме регулярно служит площадкой для крупных форумов и ежегодных обращений венгерского премьера.

«Удар для Европы»: На Западе назвали необычный итог беседы Путина и Трампа
«Удар для Европы»: На Западе назвали необычный итог беседы Путина и Трампа

Напомним, Дональд Трамп 16 октября анонсировал встречу с Владимиром Путиным в Будапеште. Это заявление было сделано после их телефонного разговора. А предстоящему саммиту будет предшествовать встреча высокопоставленных советников обеих стран, запланированная на следующую неделю. Республиканец выразил надежду, что встреча с российским лидером в Будапеште состоится в течение двух недель.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Венгрия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar