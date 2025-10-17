«Удар для Европы»: На Западе назвали необычный итог беседы Путина и Трампа

Итогом телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом стала договорённость о встрече в Будапеште, которая, по оценке британской газеты The Telegraph, станет болезненным ударом по интересам Евросоюза.

«Заявление Дональда Трампа о встрече с Владимиром Путиным в Будапеште для обсуждения ситуации на Украине станет болезненным ударом для Европы», — уточняется в материале.

Как полагает издание, в качестве принимающей стороны премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не только укрепит свои позиции, но и существенно затруднит усилия Евросоюза по ослаблению его влияния. Это станет ударом по надеждам тех в ЕС, кто рассчитывал, что Орбана сможет сменить лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр.