Сийярто назвал фантастической новость о встрече Путина и Трампа в Будапеште
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на телефонные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Свой комментарий он опубликовал в социальной сети X.
«Фантастическая новость о том, что Дональд Трамп и Владимир Путин снова поговорили, и ещё более фантастично то, что вскоре они встретятся лично. Путь к миру лежит через переговоры. Войну невозможно решить на поле боя», — написал Сийярто.
Ранее Путин сообщил Трампу, что поставки Tomahawk не повлияют на ход боевых действий, но станут серьёзным ударом по двусторонним отношениям США и РФ. Напомним, вечером 16 октября состоялся телефонный разговор президентов России и США, он продолжался более двух часов. В ходе общения стороны договорились провести очную встречу в столице Венгрии. Американский лидер планирует обсудить итоги этой беседы с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, их встреча запланирована на 17 октября.
