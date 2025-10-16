Сийярто назвал фантастической новость о встрече Путина и Трампа в Будапеште

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на телефонные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Свой комментарий он опубликовал в социальной сети X.

«Фантастическая новость о том, что Дональд Трамп и Владимир Путин снова поговорили, и ещё более фантастично то, что вскоре они встретятся лично. Путь к миру лежит через переговоры. Войну невозможно решить на поле боя», — написал Сийярто.