16 октября, 20:41

Сийярто назвал фантастической новость о встрече Путина и Трампа в Будапеште

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на телефонные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Свой комментарий он опубликовал в социальной сети X.

«Фантастическая новость о том, что Дональд Трамп и Владимир Путин снова поговорили, и ещё более фантастично то, что вскоре они встретятся лично. Путь к миру лежит через переговоры. Войну невозможно решить на поле боя», — написал Сийярто.

Путин и Трамп условились оставаться на связи
Путин и Трамп условились оставаться на связи

Ранее Путин сообщил Трампу, что поставки Tomahawk не повлияют на ход боевых действий, но станут серьёзным ударом по двусторонним отношениям США и РФ. Напомним, вечером 16 октября состоялся телефонный разговор президентов России и США, он продолжался более двух часов. В ходе общения стороны договорились провести очную встречу в столице Венгрии. Американский лидер планирует обсудить итоги этой беседы с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, их встреча запланирована на 17 октября.

