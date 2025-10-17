Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 23:08

Вучич поздравил Орбана с планируемыми переговорами Путина и Трампа в Венгрии

Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RadulePerisic

Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RadulePerisic

Президент Сербии Александр Вучич провёл телефонный разговор с премьером Венгрии Виктором Орбаном, в ходе которого поздравил его с планируемым проведением в Будапеште российско-американских переговоров на высшем уровне. По итогам беседы сербский лидер и глава венгерского правительства договорились о предстоящей личной встрече.

«Я разговаривал сегодня вечером с венгерским премьером Виктором Орбаном, которого поздравил с организацией большой миротворческой встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. <...> Мы говорили и о развитии двусторонних отношений и договорились о нашей встрече в предстоящие семь дней», — написал Вучич в своих соцсетях.

Президент Сербии также выразил премьеру пожелания больших успехов и уверенность в безупречной организации данного исторического события.

Трамп назвал разговор с Путиным «очень хорошим»
Трамп назвал разговор с Путиным «очень хорошим»

Ранее американский лидер Дональд Трамп допустил возможность организации Вашингтоном непрямых переговоров между Россией и Украиной для достижения мирного урегулирования. Москва и Киев с мая этого года провели три раунда прямых переговоров. Однако в настоящее время процесс приостановлен, несмотря на наличие каналов связи между сторонами. Напомним, вечером 16 октября состоялся телефонный разговор президентов России и США, он продолжался более двух часов. В ходе общения стороны договорились провести очную встречу в столице Венгрии. Дональд Трамп выразил надежду, что его встреча с Владимиром Путиным в Будапеште состоится в течение двух недель.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Виктор Орбан
  • Александр Вучич
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar