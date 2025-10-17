Вучич поздравил Орбана с планируемыми переговорами Путина и Трампа в Венгрии

Президент Сербии Александр Вучич провёл телефонный разговор с премьером Венгрии Виктором Орбаном, в ходе которого поздравил его с планируемым проведением в Будапеште российско-американских переговоров на высшем уровне. По итогам беседы сербский лидер и глава венгерского правительства договорились о предстоящей личной встрече.

«Я разговаривал сегодня вечером с венгерским премьером Виктором Орбаном, которого поздравил с организацией большой миротворческой встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. <...> Мы говорили и о развитии двусторонних отношений и договорились о нашей встрече в предстоящие семь дней», — написал Вучич в своих соцсетях.

Президент Сербии также выразил премьеру пожелания больших успехов и уверенность в безупречной организации данного исторического события.