16 октября, 22:15

Трамп допустил возможность организации непрямых переговоров России и Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Американский лидер Дональд Трамп допустил возможность организации Вашингтоном непрямых переговоров между Россией и Украиной для достижения мирного урегулирования. Соответствующее заявление республиканец сделал во время общения с журналистами в Белом доме.

«Они (президент России Владимир Путин и главарь киевского режима Владимир Зеленский. — Прим. Life.ru) не очень хорошо ладят. Так что мы можем организовать такой формат, когда мы будем раздельно, но на равных. Мы встретимся, и стороны будут общаться», — заявил Трамп.

Известно, что Россия и Украина с мая этого года провели три раунда прямых переговоров. Однако в настоящее время процесс приостановлен, несмотря на наличие каналов связи между сторонами.

Трамп считает, что сейчас не время для введения новых санкций против России

Напомним, вечером 16 октября состоялся телефонный разговор президентов России и США, он продолжался более двух часов. В ходе общения стороны договорились провести очную встречу в столице Венгрии. Дональд Трамп выразил надежду, что его встреча с Владимиром Путиным в Будапеште состоится в течение двух недель. Также американский лидер сообщил, что планирует обсудить итоги этой беседы с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, их встреча запланирована на 17 октября.

Виталий Приходько
