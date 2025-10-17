Трамп допустил возможность организации непрямых переговоров России и Украины

Американский лидер Дональд Трамп допустил возможность организации Вашингтоном непрямых переговоров между Россией и Украиной для достижения мирного урегулирования. Соответствующее заявление республиканец сделал во время общения с журналистами в Белом доме.

«Они (президент России Владимир Путин и главарь киевского режима Владимир Зеленский. — Прим. Life.ru) не очень хорошо ладят. Так что мы можем организовать такой формат, когда мы будем раздельно, но на равных. Мы встретимся, и стороны будут общаться», — заявил Трамп.

Известно, что Россия и Украина с мая этого года провели три раунда прямых переговоров. Однако в настоящее время процесс приостановлен, несмотря на наличие каналов связи между сторонами.