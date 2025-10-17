Трамп допустил возможность организации непрямых переговоров России и Украины
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason
Американский лидер Дональд Трамп допустил возможность организации Вашингтоном непрямых переговоров между Россией и Украиной для достижения мирного урегулирования. Соответствующее заявление республиканец сделал во время общения с журналистами в Белом доме.
«Они (президент России Владимир Путин и главарь киевского режима Владимир Зеленский. — Прим. Life.ru) не очень хорошо ладят. Так что мы можем организовать такой формат, когда мы будем раздельно, но на равных. Мы встретимся, и стороны будут общаться», — заявил Трамп.
Известно, что Россия и Украина с мая этого года провели три раунда прямых переговоров. Однако в настоящее время процесс приостановлен, несмотря на наличие каналов связи между сторонами.
Напомним, вечером 16 октября состоялся телефонный разговор президентов России и США, он продолжался более двух часов. В ходе общения стороны договорились провести очную встречу в столице Венгрии. Дональд Трамп выразил надежду, что его встреча с Владимиром Путиным в Будапеште состоится в течение двух недель. Также американский лидер сообщил, что планирует обсудить итоги этой беседы с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, их встреча запланирована на 17 октября.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.