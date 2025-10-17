Трамп считает, что сейчас не время для введения новых санкций против России

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал предложения о введении дополнительных ограничительных мер в отношении России. Он отметил, что не выступает против санкций, однако подчеркнул, что сейчас «не самое подходящее время».

«Я не против. Я просто говорю, что сейчас может быть не подходящее для этого время», — отметил хозяин Белого дома. Речь идёт о заявлении лидера республиканского большинства в сенате Джона Туна, который ранее заявил о необходимости обсудить законопроект, предусматривающий новые санкционные меры против РФ.

А ранее британское правительство объявило о расширении санкций против России. Новые ограничения коснулись нефтяных гигантов «Роснефть» и «Лукойл», ряда банков, а также 51 судна и других лиц и организаций, которые, по утверждению Лондона, связаны с РФ. В отношении компаний применяется полная заморозка активов, запрет на предоставление трастовых услуг и транспортные ограничения.