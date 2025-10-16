В МИД России рассказали о совместной работе с Сербией по преодолению санкций США

Россия и Сербия совместно работают над решением проблем, вызванных американскими санкциями против сербской нефтяной компании NIS. Как подчеркнула официальный представитель российского МИД Мария Захарова, эта задача потребует значительных усилий.

«В нынешних условиях нам и нашим сербским партнёрам приходится искать оптимальное решение, чтобы преодолеть искусственно созданные американской администрацией проблемы. Предстоит непростая работа», — отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула давние и надёжные поставки российских углеводородов в Сербию, которые гарантируют энергетическую безопасность дружественной страны. Она отметила, что благодаря российским инвестициям NIS трансформировалась из убыточной организации в современное и эффективное предприятие. Захарова также напомнила, что США не участвовали в приватизации NIS в 2008 году, которая была осуществлена на основе российско-сербского межправительственного соглашения.

Сербская нефтяная компания NIS, более половины акций которой принадлежит российскому акционеру, является ведущим производителем и поставщиком нефтепродуктов в Сербии. Введённые США санкции создали трудности для финансовых операций и международных сделок компании. Тем не менее Белград подтвердил намерение продолжать сотрудничество с Россией, подчеркнув, что NIS критически важна для энергетической безопасности Сербии и обеспечения страны топливом.

Ранее президент Сербии Александр Вучич предложил Москве сделку по выкупу российской доли в NIS. Целью Белграда является снятие санкций Вашингтона с её нефтегазовой компании. Сербия, в свою очередь, планировала вернуть России эту долю после того, как геополитическая ситуация стабилизируется.