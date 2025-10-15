Фон дер Ляйен поставила Сербии условие для вступления в ЕС: Предать Россию

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Белград заявила, что дальнейшее продвижение Сербии к членству в ЕС напрямую зависит от присоединения к антироссийским санкциям. Она признала, что путь в Евросоюз требует многих реформ, но подчеркнула: второй ключевой пункт — это полная согласованность внешней политики.

Фон дер Ляйен отметила, что Белград уже на 61% соответствует внешнеполитическому курсу ЕС, но призвала к большему, заявив, что Брюссель хочет «рассчитывать на Сербию как на надёжного партнера».

В ответ президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что вступление в Евросоюз остается стратегическим приоритетом страны.

Напомним, что процесс вступления в ЕС может занимать десятилетия. Например, Турция ожидает членства с 1999 года, а Хорватия прошла этот путь за 10 лет, став последней страной, принятой в союз в 2013 году. Вучич прежде неоднократно отмечал, что Сербия не намерена вводить санкции против России.