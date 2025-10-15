Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 10:29

Фон дер Ляйен поставила Сербии условие для вступления в ЕС: Предать Россию

Фон дер Ляйен и Вучич. Обложка © ТАСС/ EPA

Фон дер Ляйен и Вучич. Обложка © ТАСС/ EPA

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Белград заявила, что дальнейшее продвижение Сербии к членству в ЕС напрямую зависит от присоединения к антироссийским санкциям. Она признала, что путь в Евросоюз требует многих реформ, но подчеркнула: второй ключевой пункт — это полная согласованность внешней политики.

Фон дер Ляйен отметила, что Белград уже на 61% соответствует внешнеполитическому курсу ЕС, но призвала к большему, заявив, что Брюссель хочет «рассчитывать на Сербию как на надёжного партнера».

В ответ президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что вступление в Евросоюз остается стратегическим приоритетом страны.

Напомним, что процесс вступления в ЕС может занимать десятилетия. Например, Турция ожидает членства с 1999 года, а Хорватия прошла этот путь за 10 лет, став последней страной, принятой в союз в 2013 году. Вучич прежде неоднократно отмечал, что Сербия не намерена вводить санкции против России.

Вучич потребовал ускорить вступление Сербии в ЕС даже через унижения
Вучич потребовал ускорить вступление Сербии в ЕС даже через унижения

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Урсула фон дер Ляйен
  • Сербия
  • Санкции против России
  • Александр Вучич
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar