Президент Сербии Александар Вучич призвал национальное руководство к безоговорочному выполнению требований Европейского союза. Глава государства подчеркнул критическую важность евроинтеграционного курса, даже если предъявляемые условия будут восприниматься как унизительные или напоминать шантаж.

«Всё, чего они захотят, всё им выполните. Всё, чего они пожелают, всё исполните им, всё, что им придёт в голову — исполните. Это моя просьба, исполните им всё. Буквально всё, что им взбредет в голову, даже то, что выглядит унизительным — и это им исполните», — заявил Вучич.

Принципиальным моментом в выступлении стало заявление о необходимости продемонстрировать способность к быстрому продвижению европейским курсом. При этом Вучич особо отметил, что действия власти не должны противоречить воле народа, которую, по его словам, он хорошо понимает.

Напомним, что ранее Вучич сообщил о невозможности своего участия в Российской энергетической неделе в Москве из-за визита главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Белград. Он подчеркнул, что переговоры с российским руководством по газовому вопросу продолжаются, выразив уверенность в выполнении договорённостей, достигнутых во время его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине.