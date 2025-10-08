Вучич снова не поздравил Путина с днём рождения

Президент Сербии Александр Вучич не поздравил российского коллегу Владимира Путина с днём рождения 7 октября. Информация об этом подтверждается отсутствием каких-либо сообщений на официальных ресурсах сербского лидера.

Это произошло уже во второй раз, поскольку годом ранее Вучич также воздержался от отправки поздравительных слов российскому президенту.

Ранее Life.ru сообщал, что президента России Владимира Путина с днём рождения поздравили лидеры более 40 стран. Среди них — Си Цзиньпин (КНР), Нарендра Моди (Индия) и Ким Чен Ын (КНДР). Поздравления приходили по телефону, в виде телеграмм, а также через социальные сети.