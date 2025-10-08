Более 40 мировых лидеров поздравили Путина с днём рождения

Более 40 зарубежных лидеров поздравили президента России Владимира Путина с днём рождения. Среди них председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Индии Нарендра Моди и лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщили в Кремле.

Поздравления поступили по телефону, телеграммами и через соцсети. Премьер Израиля первым направил свои пожелания, а телеграммы из Пекина и Пхеньяна помощник президента Юрий Ушаков охарактеризовал как «весьма тёплые» и нестандартные.

Лидер КНДР отметил успехи Путина в строительстве «могучей и процветающей России» и подчеркнул, что дружба Пхеньяна с Москвой будет вечной. Премьер Индии Моди поздравил Путина по телефону и обсудил подготовку к предстоящему визиту российского президента в Индию. Поздравления также направили президенты Турции, стран СНГ, а также лидеры Боливии, Кубы, Бахрейна и Никарагуа.

Путин отметил день рождения 7 октября. Президенту России исполнилось 73 года.

Ранее Life.ru писал, что день рождения Владимир Путин провёл на работе. Он заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующих войск о ситуации на фронтах. В течение дня президент обсуждал оперативную обстановку и принимал решения по развитию событий в зоне СВО.