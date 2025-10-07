Особо тёплые поздравления с днём рождения Путин получил от Си Цзиньпина и Ким Чен Ына
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин получил многочисленные поздравления с днём рождения от лидеров иностранных государств, включая особо тёплые послания от руководителей Китая и КНДР. Об этом журналистам сообщил помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.
«Сегодня день рождения нашего президента. Поступило много поздравительных телеграмм, весьма тёплых и, я бы сказал, нестандартных. В частности, от китайского лидера, от лидера КНДР и так далее», — сказал он.
Ушаков добавил, что в числе позвонивших российскому лидеру были президент Турции Тайип Эрдоган и премьер-министр Индии Нарендра Моди, которые выразили самые добрые пожелания. Также телефонные поздравления поступили от членов Содружества Независимых Государств — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. В ходе бесед обсуждались вопросы развития двусторонних отношений и предстоящей совместной работы на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе.
Напомним, 7 октября Владимир Путин отмечает 73-й день рождения. По этому случаю Life.ru составил топ из самых креативных подарков президенту, а также вспомнил, где он справлял праздники в разные годы. Первыми российского лидера поздравили руководитель КНДР Ким Чен Ын и белорусский коллега Александр Лукашенко. Последний, к слову, не удержался и поздравил президента России дважды — во второй раз в телефонном разговоре.
