Дмитриев выложил фото леопарда Грома на коленях Путина за секунду до броска на оператора
Обложка © Telegram / Кирилл Дмитриев
В своём Telegram-канале появилась уникальная фотография президента России Владимира Путина с шестимесячным детёнышем леопарда по кличке Гром, сделанная в день рождения главы государства. Обстоятельства съёмки раскрыл присутствовавший при этом генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в день рождения главы государства.
По его словам, изначально картина казалась идиллической — котёнок спокойно сидел на коленях президента, но затем неожиданно атаковал оператора, оставив незначительный укус на колене. Директор РФПИ заметил, что поздравления российскому лидеру в этот день поступили со всего мира от глав государств, партнёров и миллионов людей, ценящих проводимую им политику.
«Мир стал многополярным, и сегодня Россия и её Президент — ключевые партнёры для всех, кто ценит независимость, справедливость и уважение к суверенитету», — заключил Дмитриев.
Напомним, президент РФ Владимир Путин в свой день рождения, 7 октября, получил поздравления от Патриарха Кирилла, президента Белоруссии Александра Лукашенко, лидера КНДР Ким Чен Ына, президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьера Армении Никола Пашиняна. При этом, как сообщает Life.ru, рабочий график российского лидера в этот день сохраняется без изменений. А Life.ru напомнил о том, как Путин праздновал свой день рождения в разные годы.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.