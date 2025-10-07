В своём Telegram-канале появилась уникальная фотография президента России Владимира Путина с шестимесячным детёнышем леопарда по кличке Гром, сделанная в день рождения главы государства. Обстоятельства съёмки раскрыл присутствовавший при этом генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в день рождения главы государства.

По его словам, изначально картина казалась идиллической — котёнок спокойно сидел на коленях президента, но затем неожиданно атаковал оператора, оставив незначительный укус на колене. Директор РФПИ заметил, что поздравления российскому лидеру в этот день поступили со всего мира от глав государств, партнёров и миллионов людей, ценящих проводимую им политику.

«Мир стал многополярным, и сегодня Россия и её Президент — ключевые партнёры для всех, кто ценит независимость, справедливость и уважение к суверенитету», — заключил Дмитриев.