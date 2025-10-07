Песков заявил, что роль Путина в судьбах россиян невозможно переоценить
Обложка © Life.ru
Роль президента РФ Владимира Путина в судьбах россиян и мира невозможно переоценить, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Сегодня, как известно, его день рождения. И, конечно, вся администрация главы государства присоединяется к поздравлениям», — добавил представитель Кремля.
Напомним, сегодня, 7 октября, Владимир Путин отмечает день рождения. Несмотря на праздничную дату, график у российского лидера рабочий — Life.ru рассказывал, как расписан день Владимира Путина. А здесь Life.ru вспомнил, как Путин в разные годы отмечал свой праздник.
