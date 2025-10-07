Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 октября, 10:07

Песков заявил, что роль Путина в судьбах россиян невозможно переоценить

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Роль президента РФ Владимира Путина в судьбах россиян и мира невозможно переоценить, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня, как известно, его день рождения. И, конечно, вся администрация главы государства присоединяется к поздравлениям», — добавил представитель Кремля.

Тест: Слабо угадать, кого или что на фото с Владимиром Путиным мы спрятали за смайликом?
Тест: Слабо угадать, кого или что на фото с Владимиром Путиным мы спрятали за смайликом?

Напомним, сегодня, 7 октября, Владимир Путин отмечает день рождения. Несмотря на праздничную дату, график у российского лидера рабочий — Life.ru рассказывал, как расписан день Владимира Путина. А здесь Life.ru вспомнил, как Путин в разные годы отмечал свой праздник.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar