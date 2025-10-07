Лукашенко позвонил Путину и ещё раз поздравил с днём рождения
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Как сообщили в его пресс-службе, в начале беседы глава белорусского государства лично поздравил российского коллегу с днём рождения.
В ходе разговора президенты также обсудили развитие белорусско-российских отношений, актуальные вопросы международной повестки, ситуацию в регионе, а также планы будущих встреч, включая саммит СНГ, который пройдёт на этой неделе в Душанбе.
Напомним, 7 октября Путин празднует день рождения. Ранее Life.ru составлял топ самых креативных подарков российскому лидеру и напомнил, где он встречал свой день рождения в разные годы. Кстати, первые поздравления Владимиру Путину сегодня поступили от северокорейского лидера Ким Чен Ына и белорусского президента Александра Лукашенко.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.