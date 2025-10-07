Лукашенко позвонил Путину и ещё раз поздравил с днём рождения

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Как сообщили в его пресс-службе, в начале беседы глава белорусского государства лично поздравил российского коллегу с днём рождения.

В ходе разговора президенты также обсудили развитие белорусско-российских отношений, актуальные вопросы международной повестки, ситуацию в регионе, а также планы будущих встреч, включая саммит СНГ, который пройдёт на этой неделе в Душанбе.