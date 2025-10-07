Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 октября, 13:48

Лукашенко позвонил Путину и ещё раз поздравил с днём рождения

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Как сообщили в его пресс-службе, в начале беседы глава белорусского государства лично поздравил российского коллегу с днём рождения.

В ходе разговора президенты также обсудили развитие белорусско-российских отношений, актуальные вопросы международной повестки, ситуацию в регионе, а также планы будущих встреч, включая саммит СНГ, который пройдёт на этой неделе в Душанбе.

Дмитриев выложил фото леопарда Грома на коленях у Путина за секунду до броска на оператора
Дмитриев выложил фото леопарда Грома на коленях у Путина за секунду до броска на оператора

Напомним, 7 октября Путин празднует день рождения. Ранее Life.ru составлял топ самых креативных подарков российскому лидеру и напомнил, где он встречал свой день рождения в разные годы. Кстати, первые поздравления Владимиру Путину сегодня поступили от северокорейского лидера Ким Чен Ына и белорусского президента Александра Лукашенко.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Путин
  • Александр Лукашенко
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar