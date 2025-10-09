Визит в Россию отменён: Вучич выбрал встречу с Урсулой фон дер Ляйен

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о невозможности своего участия в Российской энергетической неделе в Москве из-за визита главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Белград. Об этом он заявил в своём обращении к гражданам страны.

«Я получил приглашение в Москву на Российскую энергетическую неделю, но это невозможно, потому что сюда приезжает Урсула фон дер Ляйен 14, 15, 16 октября в какие-то те же самые даты, когда это происходит в России», — заявил президент Сербии.

Он подчеркнул, что переговоры с российским руководством по газовому вопросу продолжаются, выразив уверенность в выполнении договорённостей, достигнутых во время его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине. Одновременно Вучич проинформировал о текущем состоянии энергетической безопасности Сербии, отметив, что подземное газовое хранилище «Банатски-Двор» заполнено на максимальную мощность в 357 миллионов кубометров газа, что создаёт необходимый резерв на предстоящий отопительный сезон.

Ранее Вучич озвучил предупреждение о возможной мировой катастрофе, заявив, что все страны готовятся к войне. Он заверил, что Сербия намерена придерживаться нейтралитета и не будет втягиваться в какие-либо международные конфликты, поскольку её приоритетом является защита национальной безопасности и обеспечение спокойствия населения.