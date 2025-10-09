Сербия рассчитывает подписать газовое соглашение с РФ до конца октября

Новый газовый контракт между Сербией и Россией будет заключён до конца октября. Такое мнение выразил сербский президент Александр Вучич. Он уверен, что такой договор укрепит энергетическую безопасность страны.

«Надеюсь, что до конца этого месяца у нас будет заключено газовое соглашение. Это значительно укрепило бы наши позиции и, я бы сказал, гарантировало определённую степень безопасности нашей страны», — сказал он.

В ходе визита в Москву 9 мая Александар Вучич обсудил с президентом России Владимиром Путиным перспективы нового газового договора. Сербский лидер подчеркнул, что поставки российских энергоресурсов имеют ключевое значение для Белграда и выразил надежду на их сохранение на выгодных условиях. До этого директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович сообщил, что новый контракт между странами будет действовать не менее трёх лет и, скорее всего, окажется выгодным для Сербии.

Ранее стало известно, что поставки сырой нефти в Сербию были прекращены. Хорватский оператор Адриатического нефтепровода JANAF сообщил, что с 8 октября компания не может выполнять контракт с «Нефтяной индустрией Сербии» (NIS) из‑за отсутствия у неё необходимой лицензии. В JANAF уточнили, что в связи с этим прекращается возможность дальнейшей реализации согласованных действий по транспортировке сырой нефти.