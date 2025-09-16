Владимир Путин
16 сентября, 08:54

Вучич поблагодарил СВР России за предупреждение о майдане в Сербии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragan Mujan

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Службу внешней разведки России за своевременное предупреждение о готовящихся 1 ноября массовых протестах. Он также сообщил, что сербские спецслужбы будут сотрудничать с российскими коллегами для обмена данными.

«Спасибо российским партнёрам за информацию и оповещение, наша спецслужба с ними дополнительно свяжется, а мы защитим Сербию», цитирует его слова агентство Tanjug.

Президент подчеркнул важность сотрудничества с российскими спецслужбами для обеспечения безопасности страны. По его словам, Сербия готова принять меры для предотвращения любых угроз массовых акций и поддержания общественного порядка.

Вучич раскрыл, сколько было потрачено на свержение власти в Сербии
Ранее в СВР России предупредили о подготовке ЕС «сербского майдана». Разведка утверждает, что европейский либеральный мейнстрим стремится установить в Сербии правительство, которое будет подчиняться указаниям Брюсселя.

