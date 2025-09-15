Евросоюз играет значительную роль в дестабилизации ситуации в Сербии, стремясь к приходу к власти там своих сторонников. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Евросоюз готовит «сербский майдан». По поступающей в СВР информации, нынешние беспорядки в Сербии с активным участием молодёжи во многом являются продуктом подрывной деятельности Евросоюза и входящих в него государств», — говорится в сообщении.

Разведка утверждает, что европейский либеральный мейнстрим стремится установить в Сербии правительство, которое будет подчиняться указаниям Брюсселя.