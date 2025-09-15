В СВР предупредили о подготовке ЕС «сербского майдана»
Евросоюз играет значительную роль в дестабилизации ситуации в Сербии, стремясь к приходу к власти там своих сторонников. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
«Евросоюз готовит «сербский майдан». По поступающей в СВР информации, нынешние беспорядки в Сербии с активным участием молодёжи во многом являются продуктом подрывной деятельности Евросоюза и входящих в него государств», — говорится в сообщении.
Разведка утверждает, что европейский либеральный мейнстрим стремится установить в Сербии правительство, которое будет подчиняться указаниям Брюсселя.
Ранее сообщалось, что массовые акции протеста охватили города Сербии. Беспорядки и столкновения с полицией наблюдаются в Белграде, Нови-Саде и Валево. К слову, президент республики Александр Вучич заявил, что иностранные спецслужбы потратили $4 млрд на организацию протестов в Сербии. Они, по его словам, готовили сценарии смены власти в стране, задействовав оппозицию.