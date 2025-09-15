Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 09:15

В СВР предупредили о подготовке ЕС «сербского майдана»

СВР России: Евросоюз готовит сербский майдан

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / STEKLO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / STEKLO

Евросоюз играет значительную роль в дестабилизации ситуации в Сербии, стремясь к приходу к власти там своих сторонников. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Евросоюз готовит «сербский майдан». По поступающей в СВР информации, нынешние беспорядки в Сербии с активным участием молодёжи во многом являются продуктом подрывной деятельности Евросоюза и входящих в него государств», — говорится в сообщении.

Разведка утверждает, что европейский либеральный мейнстрим стремится установить в Сербии правительство, которое будет подчиняться указаниям Брюсселя.

Сербский политолог призвала Белград защищать суверенитет с помощью России
Сербский политолог призвала Белград защищать суверенитет с помощью России

Ранее сообщалось, что массовые акции протеста охватили города Сербии. Беспорядки и столкновения с полицией наблюдаются в Белграде, Нови-Саде и Валево. К слову, президент республики Александр Вучич заявил, что иностранные спецслужбы потратили $4 млрд на организацию протестов в Сербии. Они, по его словам, готовили сценарии смены власти в стране, задействовав оппозицию.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ЕС
  • СВР РФ
  • Сербия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar