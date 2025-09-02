Сербский политолог Драгана Трифкович заявила, что Сербия может защитить свой суверенитет и территориальную целостность только через сотрудничество с Россией и Китаем, а не с Западом. Слова специалиста приводит «Постньюс».

«Мне кажется, что Сербии надо защищать собственный суверенитет, собственные интересы. А это невозможно в сотрудничестве с Западом и Европой. Это возможно в сотрудничестве с Россией и Китаем», — заявила Трифкович.

Политолог отметила, что в текущей политической ситуации страны Запада не могут оказывать на Сербию такого давления, как в прошлом, поэтому продолжение взаимоотношений с Россией имеет положительную перспективу.