Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 18:32

Сербский политолог призвала Белград защищать суверенитет с помощью России

Политолог Трифкович: Сербия сохранит суверенитет только с помощью России и Китая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mirko Kuzmanovic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mirko Kuzmanovic

Сербский политолог Драгана Трифкович заявила, что Сербия может защитить свой суверенитет и территориальную целостность только через сотрудничество с Россией и Китаем, а не с Западом. Слова специалиста приводит «Постньюс».

«Мне кажется, что Сербии надо защищать собственный суверенитет, собственные интересы. А это невозможно в сотрудничестве с Западом и Европой. Это возможно в сотрудничестве с Россией и Китаем», — заявила Трифкович.

Политолог отметила, что в текущей политической ситуации страны Запада не могут оказывать на Сербию такого давления, как в прошлом, поэтому продолжение взаимоотношений с Россией имеет положительную перспективу.

Путин выразил уважение Сербии за независимый внешнеполитический курс
Путин выразил уважение Сербии за независимый внешнеполитический курс

Ранее президент Сербии Александр Вучич на встрече с Владимиром Путиным в Пекине заявил, что Сербия продолжит придерживаться политики нейтралитета и не планирует поддерживать антироссийские решения Запада. Он отметил, что Сербия остаётся единственной европейской страной, не вводившей санкции против России, и намерена сохранить эту позицию в будущем.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Сербия
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar