Политолог Трифкович: Сербия сохранит суверенитет только с помощью России и Китая
Сербский политолог Драгана Трифкович заявила, что Сербия может защитить свой суверенитет и территориальную целостность только через сотрудничество с Россией и Китаем, а не с Западом. Слова специалиста приводит «Постньюс».
«Мне кажется, что Сербии надо защищать собственный суверенитет, собственные интересы. А это невозможно в сотрудничестве с Западом и Европой. Это возможно в сотрудничестве с Россией и Китаем», — заявила Трифкович.
Политолог отметила, что в текущей политической ситуации страны Запада не могут оказывать на Сербию такого давления, как в прошлом, поэтому продолжение взаимоотношений с Россией имеет положительную перспективу.
Ранее президент Сербии Александр Вучич на встрече с Владимиром Путиным в Пекине заявил, что Сербия продолжит придерживаться политики нейтралитета и не планирует поддерживать антироссийские решения Запада. Он отметил, что Сербия остаётся единственной европейской страной, не вводившей санкции против России, и намерена сохранить эту позицию в будущем.