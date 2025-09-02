Вучич пообещал, что Сербия сохранит нейтралитет в отношении России

Сербия продолжит свою политику нейтралитета и не намерена присоединяться к антироссийским решениям Запада. Сегодня страна оказалась единственной в Европе, не объявившей санкции против Москвы. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине.

«Мы сегодня являемся единственной страной Европы, которая не ввела никаких санкций против Российской Федерации, и мы, конечно, и в будущем будем сохранять наш нейтралитет», — подчеркнул Вучич.

Он заверил, что его страна и в дальнейшем не собирается делать антироссийские выпады, а военный нейтралитет останется одним из векторов внешней политики.