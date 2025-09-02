Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 13:07

Путин выразил уважение Сербии за независимый внешнеполитический курс

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия замечает и относится с уважением к независимому внешнеполитическому курсу, который проводит Сербия под руководством Александара Вучича. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с сербским лидером в резиденции «Дяоюйтай» в Пекине.

«Мы видим и с уважением относимся к независимому внешнеполитическому курсу, который проводит Сербия под вашим руководством. И я рад возможности поговорить сегодня и по двусторонним, по региональным делам», — обратился к коллеге Путин.

Президент отметил, что стратегическое партнёрство двух стран приносит положительные результаты и Москве, и Белграду. Вучич в ответ выразил благодарность Путину за дружеское отношение к сербскому народу и поддержку сохранения территориальной целостности Сербии. Он заметил, что сотрудничество с Россией во всех областях очень важно для Белграда.

Переговоры Путина и Вучича начались в Пекине
Переговоры Путина и Вучича начались в Пекине

Сегодня Путин провёл встречу и с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Беседа началась с вопроса, который показался словацкому политику «неприятным». Кроме того, Фицо вызвался донести до своих европейских коллег некое послание от российского лидера.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Визит Путина в Китай
  • Путин
  • Александр Вучич
  • Сербия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar