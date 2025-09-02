Путин выразил уважение Сербии за независимый внешнеполитический курс

Россия замечает и относится с уважением к независимому внешнеполитическому курсу, который проводит Сербия под руководством Александара Вучича. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с сербским лидером в резиденции «Дяоюйтай» в Пекине.

«Мы видим и с уважением относимся к независимому внешнеполитическому курсу, который проводит Сербия под вашим руководством. И я рад возможности поговорить сегодня и по двусторонним, по региональным делам», — обратился к коллеге Путин.