Переговоры Путина и Вучича начались в Пекине
Президент России Владимир Путин встретился в Пекине с сербским лидером Александром Вучичем. Политики вскоре начнут переговоры.
Вучич приехал в Китай по приглашению главы КНР Си Цзиньпина, чтобы принять участие в праздновании 80-летия победы китайского народа над японской агрессией. До этого сербский президент допустил, что ему удастся встретиться в Китае и с Путиным.
Ранее Владимир Путин провёл встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Беседа началась с вопроса, который показался словацкому политику «неприятным». Кроме того, Фицо вызвался донести до своих европейских коллег некое послание от российского лидера.