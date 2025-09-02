Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 12:48

Переговоры Путина и Вучича начались в Пекине

Обложка © Kremlin.ru

Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин встретился в Пекине с сербским лидером Александром Вучичем. Политики вскоре начнут переговоры.

Вучич приехал в Китай по приглашению главы КНР Си Цзиньпина, чтобы принять участие в праздновании 80-летия победы китайского народа над японской агрессией. До этого сербский президент допустил, что ему удастся встретиться в Китае и с Путиным.

Опубликован список из 22 документов, подписанных за время визита Путина в Китай
Опубликован список из 22 документов, подписанных за время визита Путина в Китай

Ранее Владимир Путин провёл встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Беседа началась с вопроса, который показался словацкому политику «неприятным». Кроме того, Фицо вызвался донести до своих европейских коллег некое послание от российского лидера.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Сербия
  • Александр Вучич
  • Путин
  • Китай
  • Визит Путина в Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar