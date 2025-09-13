Вучич раскрыл, сколько было потрачено на свержение власти в Сербии
Попытка свергнуть власть в Сербии обошлась организаторам извне в четыре миллиарда долларов. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.
«В разрушение Сербии вложено четыре миллиарда долларов. Кто наши противники? Главные организаторы — извне. Они создали сеть и собирали людей, студентов и детей. Это пугает и разрушает основные ценности нашего общества», — сказал Вучич в эфире TV Informer.
Он также добавил, что в попытках свержения власти участвовали сотрудники разведслужб нескольких стран. Вучич отметил, что три страны играли ключевую роль, но он не может назвать их, чтобы не усложнять положение Сербии.
