В городе Косьерич в Сербии на акции протеста пострадали трое полицейских

В Сербии на акции протеста в городе Косьерич пострадали трое полицейских. Инцидент произошёл вечером в воскресенье, когда сотрудники правоохранительных органов пытались вытеснить участников демонстрации, сообщили в МВД республики.

По данным полиции, акции под лозунгом «Стоп блокированию» собрали в этот день более 126 тысяч человек в 111 населённых пунктах.

Около 20:20 по местному времени протестующие перекрыли перекрёсток в Косьериче, мешая движению колонны граждан. При вмешательстве силовиков трое полицейских получили травмы. Один из участников — местный житель 1978 года рождения — был задержан по подозрению в нападении на представителя власти.