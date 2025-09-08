В городе Косьерич в Сербии на акции протеста пострадали трое полицейских
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DusanNN
В Сербии на акции протеста в городе Косьерич пострадали трое полицейских. Инцидент произошёл вечером в воскресенье, когда сотрудники правоохранительных органов пытались вытеснить участников демонстрации, сообщили в МВД республики.
По данным полиции, акции под лозунгом «Стоп блокированию» собрали в этот день более 126 тысяч человек в 111 населённых пунктах.
Около 20:20 по местному времени протестующие перекрыли перекрёсток в Косьериче, мешая движению колонны граждан. При вмешательстве силовиков трое полицейских получили травмы. Один из участников — местный житель 1978 года рождения — был задержан по подозрению в нападении на представителя власти.
Ранее президент Сербии Александр Вучич на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил о намерении страны продолжать курс на нейтралитет и не присоединяться к антироссийским санкциям. Сербия остаётся единственной страной в Европе, которая не ввела ограничения против Москвы. Он заверил, что его страна и в дальнейшем не собирается делать антироссийские выпады, а военный нейтралитет останется одним из векторов внешней политики.