JANAF приостановила поставки нефти в Сербию из-за отсутствия лицензии у компании

Поставки сырой нефти в Сербию прекращены. Об этом сообщил хорватский оператор Адриатического нефтепровода компании JANAF (Jadranski naftovod). С 8 октября компания больше не может выполнять контракт с «Нефтяной индустрией Сербии» (NIS), поскольку та не получила необходимую лицензию.

«Компания JANAF располагает информацией о том, что компания NIS не получила лицензию, необходимую для продолжения исполнения договора о транспортировке сырой нефти, в связи с чем с 8 октября 2025 года прекращается возможность дальнейшей реализации согласованных действий», — говорится в сообщении.

В JANAF отметили, что работают над поиском решения ситуации совместно с правительством Хорватии и американскими юридическими советниками. Руководство компании подчеркнуло, что организация остаётся финансово устойчивой и готовой к любым рыночным вызовам. В компании заявили, что стресс-тесты подтвердили стабильность их деятельности, а реализация программ по диверсификации и выходу на новые рынки продолжается.

Ранее Евросоюз утвердил план полного отказа от импорта российской нефти и газа к 2028 году. Этот шаг стал частью нового антироссийского пакета санкций. Послы стран ЕС на закрытой встрече согласовали направление законопроекта на рассмотрение министрам, заседание которых запланировано на 20 октября.