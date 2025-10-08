Европейский союз утвердил график полного прекращения импорта российской нефти и газа к 2028 году, что стало первым шагом на пути реализации нового антироссийского пакета санкций. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на трёх европейских дипломатов.

«План ЕС по ускорению отказа от российской энергетики преодолел первое препятствие... На закрытой встрече в среду послы стран ЕС согласились направить предложенный законопроект на одобрение министрам на встрече 20 октября», — передаёт агентство.

По информации издания, документом предусматривается поэтапное прекращение закупок российского газа. Импорт по вновь заключаемым контрактам должен быть остановлен с января 2026 года, тогда как по действующим краткосрочным соглашениям поставки прекратятся с июня 2026 года. Что касается долгосрочных контрактов, то их действие должно быть прекращено с января 2028 года.

Ранее в Словакии и Венгрии заявили, что полный отказ от российской нефти и газа принесёт больше всего проблем не только отдельным странам, но и всему Евросоюзу. С их точки зрения, у Европы нет собственного голоса, и её руководство лишь обслуживает интересы Вашингтона и Киева.