Европарламент хочет ускорить отказ от импорта российских энергоносителей
Bloomberg: ЕП хочет отказаться от импорта российских энергоносителей с 2026 года
В Европейском парламенте идет дискуссия о том, чтобы ускорить процесс отказа от импорта энергоносителей из России. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно информации, полученной из различных источников агентства, ЕС планирует полностью прекратить импорт российской нефти с 2026 года. Запрет на поставки российского газа ожидается с 2027 года. Первоначально предполагалось, что полный отказ от российских энергоносителей произойдет к концу 2027 года. Кроме того, в план включены меры по пресечению деятельности «теневого флота» России.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия не планирует конфисковывать замороженные российские активы, но намерена использовать их для предоставления Украине кредитов на «репарации». Дмитрий Медведев пригрозил за это карой «уродцам из ЕС».
