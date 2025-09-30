Болгария хочет перестать импортировать российский газ в 2027 году, что также оставит Венгрию и Словакию без энергоресурсов из РФ, которые шли туда транзитом по «Турецкому потоку». О таком решении заявил министр энергетики Болгарии Жечо Станков в беседе с изданием Politico.

«Будучи членом ЕС, Болгария согласовывает свои действия с европейским законодательством и политикой, включая поэтапный отказ [от российских энергоресурсов] к концу 2027 года», — отметил чиновник.

По его мнению, к 1 января 2028 года «потребление российского газа в Европе будет полностью прекращено». Станков уверен, что Венгрия и Словакия смогут без проблем найти альтернативных поставщиков газа. Он добавил, что всем соседним странам будет предложено заключение соглашений на поставку американского сжиженного газа через Болгарию уже в следующем году.

Ранее в Словакии и Венгрии заявили, что полный отказ от российской нефти и газа принесёт больше всего проблем не только отдельным странам, но и всему Евросоюзу. По их мнению, руководство Европы действует в интересах Киева и Вашингтона, не имея самостоятельности.