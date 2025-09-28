Интервидение
28 сентября, 14:24

«Никто не должен нам приказывать»: Словакия намерена сама решать, откуда брать газ и нефть

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Словакия и Венгрия сами решат, откуда покупать нефть и газ. Такое заявление сделал премьер-министр республики Роберт Фицо во время церемонии с участием главы венгерского правительства Виктора Орбана, посвящённой юбилею моста между Штурово и Эстергомом.

«Единственным ответом на эти вызовы и опасности является суверенная политика. Предлагаю (Венгрии) сотрудничество, прежде всего, в вопросах безопасных поставок энергии для наших стран. Никто не должен был бы нам приказывать, откуда мы будем брать нефть и газ», — сказал он.

Политик напомнил, что Словакия, как и Венгрия, являются суверенными странами, согласно международному праву. Поэтому они принимают решение о своём энергетическом балансе самостоятельно. Тем более, что полный отказ от российской нефти и газа принесёт больше всего проблем не только Словакии и Венгрии, но и всему Евросоюзу.

В ходе своего выступления премьер также упомянул о недавних изменениях в конституции государства. Он пояснил, что теперь в стране официально признаются только мужской и женский пол. По его словам, это поможет защитить традиционные семейные ценности и укрепит институт брака.

Касаясь ситуации на Украине, словацкий премьер сообщил, что и Братислава, и Будапешт хотят скорейшего прекращения конфликта. Он считает, что в ЕС мало кто говорит о необходимости мира. По его мнению, стратегия Евросоюза в отношении Украины оказалась неудачной.

Трамп назвал страны ЕС, которые тайно поддерживают Россию из-за нефти

Напомним, что ранее правительство Словакии обратилось к Европейской комиссии с просьбой исключить страну из плана прекращения импорта российских углеводородов. Представители государства попросили сделать исключение, что продолжать покупать ресурсы.

