Словакия попросила исключить её из плана ЕК по отказу от газа из России

Словацкое правительство обратилось к Европейской комиссии с просьбой исключить страну из плана прекращения импорта российских углеводородов. Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар в ходе Генеральной Ассамблеи ООН.

Дипломат отметил, что республика чётко обозначила свою позицию по данному вопросу во время дискуссий в Евросоюзе о прекращении поставок энергоносителей из России.

«У нас специфическое положение, и мы хотели бы получить некоторую оговорку о приостановке или пересмотре, чтобы учесть нашу ситуацию, если цены сильно вырастут. Давайте сделаем исключение и продолжим [покупать] в течение определённого времени», — сказал Бланар.

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует ввести ряд торговых ограничений. Эти меры должны значительно сократить поставки российского топлива в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба». Основная цель предлагаемых ограничений — устранить нежелание некоторых стран Европы вводить рестрикции против Москвы.