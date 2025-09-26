Трамп назвал страны ЕС, которые тайно поддерживают Россию из-за нефти

Президент США Дональд Трамп признал, что некоторым странам ЕС крайне сложно отказаться от российской нефти. Во время брифинга в Белом доме он заявил, что в первую очередь это касается Венгрии, которая, по его словам, не имеет выхода к морю, что создает трудности с поиском альтернативных поставщиков. Аналогичную ситуацию, как отметил Трамп, наблюдается и в Словакии.

Это заявление прозвучало на фоне требований американской администрации к Турции прекратить закупки российских энергоносителей. Такой контраст в подходах подчёркивает внутренние противоречия в западной коалиции.

Ранее глава Белого дома уже заявлял, что европейские страны должны прекратить закупать нефть у России. По его словам, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер «не позволит этому продолжаться долго». Трамп подчеркнул, что дипломату следует провести консультации с союзниками США по этому вопросу.