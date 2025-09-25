Трамп потребовал от Турции прекратить покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп намерен убедить Турцию перестать покупать российскую нефть. Политик признался, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган — жёсткий человек, но вопреки этому у них «отличные отношения как в том, что касается войны, так и применительно к торговле».

«Я думаю, сегодня мы поговорим и о том, и о другом. Я бы хотел, чтобы он прекратил покупать нефть у России», — сказал Трамп на встрече с Эрдоганом в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет поднять вопрос поставок американских истребителей F-35 и F-16 на встрече с лидером США Дональдом Трампом. До этого США исключили Турцию из программы F-35 из-за приобретения страной российских систем ПВО С-400.