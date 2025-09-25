Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 17:56

Трамп потребовал от Турции прекратить покупать нефть у России

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Президент США Дональд Трамп намерен убедить Турцию перестать покупать российскую нефть. Политик признался, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган — жёсткий человек, но вопреки этому у них «отличные отношения как в том, что касается войны, так и применительно к торговле».

«Я думаю, сегодня мы поговорим и о том, и о другом. Я бы хотел, чтобы он прекратил покупать нефть у России», — сказал Трамп на встрече с Эрдоганом в Вашингтоне.

Эрдоган заявил, что намерен продвигать стамбульский процесс по Украине
Эрдоган заявил, что намерен продвигать стамбульский процесс по Украине

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет поднять вопрос поставок американских истребителей F-35 и F-16 на встрече с лидером США Дональдом Трампом. До этого США исключили Турцию из программы F-35 из-за приобретения страной российских систем ПВО С-400.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Турция
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar