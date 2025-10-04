«Все готовятся к войне»: Вучич предупредил о надвигающейся катастрофе мирового масштаба

Сербский президент Александр Вучич оценил текущую ситуацию на международной арене словами «все готовятся к войне». По его мнению, вопрос заключается лишь в том, кто какую сторону выберет. Соответствующее заявление глава государства сделал, выступая в эфире телеканала РТВ 1.

«Боюсь, что никто больше никого не хочет ни слышать, ни слушать. И все действительно и серьёзно готовятся к войнам», — высказался политик.

По словам Вучича, Белград хотел бы избежать участия в военных конфликтах и пытается не допустить втягивания Сербии в предстоящие войны на той или иной стороне.

Ранее Александр Вучич выражал тревогу из-за значительного наращивания военных расходов государствами Североатлантического альянса. По его мнению, эти меры могут свидетельствовать о подготовке к масштабному военному конфликту. Он также в очередной раз повторил тезис о том, что Сербия хотела бы избежать участия в войнах.