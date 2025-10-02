Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 15:26

Вучич допустил, что НАТО готовится к войне

Вучич: Рост военных бюджетов НАТО свидетельствует о подготовке к войне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Сербский лидер Александр Вучич расценивает значительное увеличение оборонных расходов стран НАТО как признак активной подготовки к масштабному военному конфликту. Такое заявление президент Сербии сделал для журналистов в четверг, находясь на полях саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене.

«Когда поднимаете на 5% (ВВП на оборонные расходы. — Прим. Life.ru) — это огромные деньги, это значит, что все готовятся к войне. Мы бы хотели избежать войны», — передаёт его слова агентство Танюг. Глава государства подчеркнул, что в сложившихся условиях Сербия желает остаться в стороне от надвигающегося противостояния.

Польских медиков готовят к войне в полевых лагерях под звуки боя
Польских медиков готовят к войне в полевых лагерях под звуки боя

Тем временем Служба внешней разведки РФ узнала, что Украина собирается прикрыться европейцами и разжечь «большую войну». В планах Киева — новая провокация: организация в Польше постановочного задержания лже-диверсантов из «российско-белорусской ДРГ» с последующими их «признаниями». По оценке Службы внешней разведки, эта акция преследует ту же цель, что и инциденты с дронами, — спровоцировать военное столкновение европейских государств с Москвой.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Сербия
  • НАТО
  • Александр Вучич
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar