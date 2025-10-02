Сербский лидер Александр Вучич расценивает значительное увеличение оборонных расходов стран НАТО как признак активной подготовки к масштабному военному конфликту. Такое заявление президент Сербии сделал для журналистов в четверг, находясь на полях саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене.

«Когда поднимаете на 5% (ВВП на оборонные расходы. — Прим. Life.ru) — это огромные деньги, это значит, что все готовятся к войне. Мы бы хотели избежать войны», — передаёт его слова агентство Танюг. Глава государства подчеркнул, что в сложившихся условиях Сербия желает остаться в стороне от надвигающегося противостояния.

Тем временем Служба внешней разведки РФ узнала, что Украина собирается прикрыться европейцами и разжечь «большую войну». В планах Киева — новая провокация: организация в Польше постановочного задержания лже-диверсантов из «российско-белорусской ДРГ» с последующими их «признаниями». По оценке Службы внешней разведки, эта акция преследует ту же цель, что и инциденты с дронами, — спровоцировать военное столкновение европейских государств с Москвой.