В Польше создают «Лабораторию медицины катастроф», где медперсонал отрабатывает действия в самых тяжёлых сценариях — от крупных катастроф до военных столкновений. Об этом сообщил радио ZET начальник военного госпиталя и командующий Люблинско‑Подкарпатским округом полковник Александр Михальский.

Тренировки пройдут в «полевых» условиях. Пока в роли пострадавших будут манекены, но позже условия сделают более реальными. В подвале госпиталя воспроизведут неблагоприятную обстановку — грязь, пыль, специальное освещение и звуковые эффекты, чтобы приближённо имитировать атмосферу боя, пояснил заместитель командира полковник Богуслав Пёнтек.

«Многие не могут оперировать открытые раны. Сейчас большинство операций проводится малоинвазивно, например, с использованием роботов. Специалистов, способных лечить множественные поражения органов, становится всё меньше», — отметил он.

Михальский в свою очередь подчеркнул, что каждая больница должна быть готова к возможной угрозе — в случае эскалации значение региона и роль гражданских лечебных учреждений возрастут.

Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что украинские власти готовят в Польше грандиозную провокацию с ДРГ, чтобы втянуть Варшаву и всю Европу в войну против России. Для этого Киев соберёт подразделение из солдат «Легиона «Свобода России»*.

