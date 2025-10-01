В Польше ограничили доступ украинцев к медицинским услугам

Польские власти существенно сократили перечень медицинских услуг, доступных для совершеннолетних граждан Украины, находящихся в стране на законных основаниях. Соответствующая информация была опубликована национальным информационным агентством PAP со ссылкой на новые правительственные постановления.

Согласно новым правилам, украинцы старше 18 лет лишились права на санаторно-курортное лечение, реабилитацию, субсидируемую стоматологическую помощь и доступ к программам лекарственного обеспечения. Также исключены услуги по трансплантации, артропластике, удалению катаракты и возмещение расходов на рецептурные лекарства.

«Эти изменения касаются граждан Украины, не имеющих медицинской страховки в Польше, но в соответствии с Законом о помощи гражданам Украины, так называемым Специальным законом, их пребывание в Польше считается законным, и они имеют право на получение медицинской помощи. Изменения распространяются на лиц старше 18 лет. Дети по-прежнему имеют право на большинство услуг, как и прежде», — указано в материале.

При этом сохраняется доступ к первичной медико-санитарной помощи, стационарному лечению, неотложной медицинской помощи и психиатрической помощи. Польское министерство здравоохранения прогнозирует, что введённые ограничения позволят сэкономить около 30 миллионов злотых в течение полугода.

«Они (Граждане Украины. — Прим. Life.ru) больше не могут рассчитывать на услуги, связанные с трансплантацией или использованием клеток человека, включая гемопоэтические клетки костного мозга, периферической и пуповинной крови, а также ткани и органы живых доноров или трупов», — отметило агентство.

Ранее сообщалось, что польский президент Кароль Навроцкий в последний раз продлил программу специальной помощи для украинских беженцев, после чего получение пособий будет обусловлено новыми требованиями. Право на выплаты теперь зависит от трудоустройства родителей, обучения детей в польских школах и достижения дохода не ниже 50% минимальной заработной платы. Богуцкий охарактеризовал эти изменения как прекращение «туризма за пособиями» за счёт польских налогоплательщиков.