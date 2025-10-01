Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о реальной угрозе начала третьей мировой войны в текущей международной обстановке. Об этом он заявил журналистам перед открытием саммита Европейского союза в Копенгагене.

«Конфликтная ситуация настолько напряжённая, что если кто-то из серьёзных игроков, более крупная страна, чем Венгрия, совершит ошибку, из этого может выйти что угодно, даже мировая война. Вот в чём проблема», — сказал венгерский лидер.

Аналогичное мнение недавно озвучивала спикер МИД РФ Мария Захарова. Предостережение официального представителя ведомства было связано с сообщениями о том, что киевский режим намерен устроить провокации в Европе под ложным флагом и обвинить в них Россию.