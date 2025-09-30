«Вы играете в опасную игру»: Орбан жёстко осадил Туска за слова о войне с РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг резкой критике заявление польского коллеги Дональда Туска о конфликте с Россией. Свою позицию по этому вопросу он изложил в официальном аккаунте социальной сети X.

«Дорогой Дональд Туск, вы можете думать, что воюете с Россией, но Венгрия — нет. Как и Европейский Союз. Вы играете в опасную игру, ставя под угрозу жизни и безопасность миллионов европейцев. Это очень плохо!» — высказался он.

Глава венгерского правительства подчеркнул, что не разделяет подход польского коллеги к вопросам европейской безопасности.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая в Варшаве, заявил о появлении в Европе «новой формы» войны, подчеркнув, что это не гипотетическая угроза, а текущая реальность. Он отметил в качестве ключевой задачи для европейских лидеров необходимость донесения этого понимания как до граждан, так и до партнёров по трансатлантическому альянсу.