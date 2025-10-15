Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 14:48

Вучич предложил России выкупить её долю в NIS

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Президент Сербии Александр Вучич предложил Москве сделку по выкупу российской доли в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Об этом сообщает SeeNews со ссылкой на газету Vecernje Novosti.

Целью Сербии является снятие санкций Вашингтона с её нефтегазовой компании. Белград, в свою очередь, планировал вернуть России эту долю после того, как геополитическая ситуация стабилизируется.

Компания NIS («Нефтяная индустрия Сербии») — крупнейший производитель и поставщик нефтепродуктов в стране, более чем на 50% принадлежащий российской компании. После введения США санкций финансовые операции и международные контракты оказались под давлением. Несмотря на это, Белград заявил, что продолжит сотрудничество с российской стороной, так как NIS играет ключевую роль в обеспечении энергетической стабильности Сербии и снабжении внутреннего рынка топливом.

Вучич заявил о разочаровании предложением России по поставкам газа
Вучич заявил о разочаровании предложением России по поставкам газа

Ранее Life.ru сообщал, что президент Сербии Александр Вучич провёл переговоры по вопросам энергетического сотрудничества. Сербский лидер заверил, что, несмотря на сложную ситуацию в энергосекторе, дефицита нефтепродуктов в стране не ожидается, подчеркнув взаимное понимание стратегических интересов между Белградом и Москвой.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Александр Вучич
  • Сербия
  • Газпром
  • Минэнерго РФ
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar