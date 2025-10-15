Вучич предложил России выкупить её долю в NIS

Президент Сербии Александр Вучич предложил Москве сделку по выкупу российской доли в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Об этом сообщает SeeNews со ссылкой на газету Vecernje Novosti.

Целью Сербии является снятие санкций Вашингтона с её нефтегазовой компании. Белград, в свою очередь, планировал вернуть России эту долю после того, как геополитическая ситуация стабилизируется.

Компания NIS («Нефтяная индустрия Сербии») — крупнейший производитель и поставщик нефтепродуктов в стране, более чем на 50% принадлежащий российской компании. После введения США санкций финансовые операции и международные контракты оказались под давлением. Несмотря на это, Белград заявил, что продолжит сотрудничество с российской стороной, так как NIS играет ключевую роль в обеспечении энергетической стабильности Сербии и снабжении внутреннего рынка топливом.

Ранее Life.ru сообщал, что президент Сербии Александр Вучич провёл переговоры по вопросам энергетического сотрудничества. Сербский лидер заверил, что, несмотря на сложную ситуацию в энергосекторе, дефицита нефтепродуктов в стране не ожидается, подчеркнув взаимное понимание стратегических интересов между Белградом и Москвой.